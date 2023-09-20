«الإصلاح والنهضة»: جلسات الحوار الوطني طرحت حلولا للسيطرة على الدين العام

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشة السيطرة على الدين العام، خاصةً الدين الخارجي وأن تكون هناك موازنة بين توفير السيولة اللازمة حتى تستمر العملية الإنتاجية، والسيطرة على الدين والعبء الناتج من الفوائد المتراكمة عبر إجراءات سياسية ومالية واقتصادية مهمة.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة خلال لقائه على فضائية «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أن الدين العام أصبح يمثل مشكلة، مشيرًا إلى وجود حلين تم طرحهما خلال الجلسات، الحل الأول عن طريق تقليل النفقات أو زيادات الإيرادات أو تطبيق الحلين سويًا.

وتابع: وهو ده النموذج المثالي، خاصة أننا وضعنا بنية تحتية اقتصادية، وبنية تحتية حقيقية، إحنا محتاجين نعمل توليفة من مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية تمكنّا من تحقيق هذا الهدف لإدارة الفترة الحرجة 2023 - 2024 اللي فيها الاستحقاقات المالية، وكانت الخطة المالية الموضوعة تسير بشكل جيد ولكننا مرينا بأزمتين عالميتين أثرتا على العالم كله.