أزمات دبلوماسية.. بكين تستدعي السفيرة الألمانية احتجاجا على وصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

الأربعاء 20/سبتمبر/2023 - 08:29 ص

قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن الصين استدعت السفيرة الألمانية في بكين، باتريشيا فلور، للاحتجاج على وصف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الرئيس الرئيس الصيني شي جين بينج بالـديكتاتور.

وأدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة وصف الوزيرة الألمانية للرئيس الصيني بالديكتاتور، واعتبرت ذلك "استفزازا سياسيا". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي إن هذه التعليقات لا معنى لها إطلاقا، وتشكل إساءة بالغة لكرامة الصين السياسية واستفزازا سياسيا فاضحا.

ووصفت بيربوك الرئيس شي بالديكتاتور، في مقابلة أجرتها معها شبكة "فوكس نيوز" في ١٤ سبتمبر خلال زيارتها للولايات المتحدة. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية في سياق الحديث عن الحرب في أوكرانيا "إن ربح بوتين هذه الحرب، فأي إشارة سيوجهها ذلك إلى الديكتاتورين الآخرين في العالم، مثل الرئيس الصيني؟ لذلك لا بد لأوكرانيا أن تربح هذه الحرب".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية "إن بكين مستاءة بشدة من هذا الكلام واتخذت خطوات رسمية لدى الطرف الألماني عبر القنوات الدبلوماسية".