مانشستر سيتي يدهس النجم الأحمر بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق مانشستر سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ريمونتادا قوية على فريق النجم الأحمر الصربي "سرفينا زفيزدا"، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق النجم الأحمر الصربي بهدف نظيف، سجل الغاني عثمان بوكاري في اللحظات الأخيرة بعدما سدد الكرة على يسار إيدرسون، حارس مانشستر سيتي، بعد أن انفرد بالمرمى.

وفي الشوط الثاني، انتفض مانشستر سيتي وقلب تأخره بهدف بتسجيله 3 أهداف، حيث سجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز هدفين في الدقائق 47 و60، وأضاف رودريجو الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة أمام سرفينا زفيزدا بتشكل كالتالي:

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جوميز - ناثان آكي.

خط الوسط: رودريجو - برنادرو سيلفا - نونيز.

خط الهجوم: فيل فودين - جوليان ألفاريز - إرلينج هالاند.