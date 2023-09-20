ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر سيتي يدهس النجم الأحمر بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي والنجم
مانشستر سيتي والنجم الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق مانشستر سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ريمونتادا قوية على فريق النجم الأحمر الصربي "سرفينا زفيزدا"، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق النجم الأحمر الصربي بهدف نظيف، سجل الغاني عثمان بوكاري في اللحظات الأخيرة بعدما سدد الكرة على يسار إيدرسون، حارس مانشستر سيتي، بعد أن انفرد بالمرمى.

وفي الشوط الثاني، انتفض مانشستر سيتي وقلب تأخره بهدف بتسجيله 3 أهداف، حيث سجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز هدفين في الدقائق 47 و60، وأضاف رودريجو الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة أمام سرفينا زفيزدا بتشكل كالتالي:

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جوميز - ناثان آكي.

خط الوسط: رودريجو - برنادرو سيلفا - نونيز.

خط الهجوم: فيل فودين - جوليان ألفاريز - إرلينج هالاند.

ads
مانشستر سيتى دورى أبطال اوروبا سرفينا زفيزدا النجم الاحمر إرلينج هالاند
ads