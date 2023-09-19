أحمد موسى: المصريون لهم حق التصويت بالانتخابات الرئاسية دون إملاء أو توجيه.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعقد مؤتمرا صحفيا لكشف الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جميع الجهات المدنية التي قدمت طلبات بمتابعة الانتخابات الرئاسية تم الموافقة عليها، موضحًا أن المواطن له حق التصويت دون إملاء أو توجيه.

وأضاف موسى، مساء اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لبيان الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن هناك نحو 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن المواطن له حق اختيار من يريده، الأهم في النهاية أن يدلى المواطن بصوته.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن هناك عددا من النقابات والأحزاب والاتحادات أعلنت عن دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.