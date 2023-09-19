21 ديسمبر.. حفل رامي جمال ورضا البحراوي في الإسكندرية

يستعد الفنانون رامي جمال ورضا البحراوي لإحياء حفل غنائي يوم 21 من سبتمبر الجاري بأحد فنادق محافظة الإسكندرية.

ومن المنتظر أن يقدم كلا من رامي والبحراوي مجموعة من أشهر أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور، في حفل تخرج كلية الخدمة الاجتماعية والذي ينظمه "MJ Events ".

يذكر أن رامي جمال طرح اليوم الثلاثاء أغنية "هيبدأ يتكلم" وتعاون خلالها مع الشاعر الغنائي محمد البنداري، والملحن محمد شحاتة، والموزع الموسيقي أحمد عبد السلام.



ورزق المطرب الشعبي، رضا البحراوي، مؤخرا بمولوده التاسع، والذي اختار له اسم “ريان”.