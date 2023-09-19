دوري أبطال أوروبا.. تعادل ميلان ونيوكاسل في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبى على مجريات الشوط الأول بين ميلان ونيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين، على سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من ميلان وحاول لاعبوه الوصول إلى مرمى نيك بوب حارس نيوكاسل ولكن محاولاتهم لم تترجم إلى أهداف، وعلى الجانب الآخر نفذ الفريق الإنجليزي هجمات مرتدة مميزة ولكن دون أهداف.



وبدأ ميلان المباراة أمام نيوكاسل بتشكل كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: روبن لوفتوس تشيك - رادي كرونيتش - توماسو بوبيجا



خط الهجوم: سامويل شوكويزي - أوليفيه جيرو - رفاييل لياو

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر بـ12 نقطة بعد 4 جولات، فيما يأتي نيوكاسل في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط بعد 4 جولات.

