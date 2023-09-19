سلسلة توترات جيوسياسية متصاعدة ربما تسيطر على قمة التنمية التي تنشدها اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة، حيث عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تسيطر على اجتماعات الأمم المتحدة".

وتشارك 140 دولة في الاجتماعات الأممية تحمل آمالا وطموحاتٍ بانتهاء الصراعات الجيوسياسية وتضارب المصالح بين القوى العظمى ومحاولات الاستقطاب السياسية والاقتصادي الذي خلق تنافسا ضخما بين الصين وروسيا وأمريكا.

وذكر التقرير، ان الصين وروسيا والولايات المتحدة مثلث تتنافر أضلاعه، وحفاظا على المصالح في أوكرانيا تتنافس موسكو وواشنطن التي يدعمها الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول السياسة الخارجية جوزيف بوريل الذي أكد على مواصلة دعم أوكرانيا ومحاولة الخروج بدعم أكبر عدد ممكن من الدول في اجتماعات الأمم المتحدة لصيغة سلام مقترحة.

أما على صعيد العلاقات الصينية الأمريكية، فإن واشنطن تسعى على استحياء إلى خلق تقارب مع بكين تسيطر عليه عبارة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وترغيب خفي على لسان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الذي أكد أن العالم بحاجة إلى علاقات سليمة ومستقرة مع بكين.



