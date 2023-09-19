موديست يقود هجوم الأهلي فى ظهوره الأول أمام المصري بالدوري الممتاز

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري التي تنطلق بعد قليل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور وأليو ديانج ورضا سليم وبيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس ومحمد زعلوك.وفور وصول الفريق حرص مارسيل كولر، المدير الفني، والجهاز المعاون، على معاينة أرض الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وكان كولر قد عقد محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة، لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وتقابل الأهلي مع المصري البورسعيدي في 126 مباراة بالدوري الممتاز وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 37 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 176 مرة بينما سجل لاعبي المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين.