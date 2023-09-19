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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مركز جسور يُقدم عرضًا مسرحيًا بعنوان "هاي كواليتي" بالتعاون مع فرقة "مشروع م"

دعوة اللقاء
دعوة اللقاء
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يُقدم مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع فرقة مشروع م المسرحية عرض مسرحي تحت عنوان "هاي كواليتي"، وذلك ابتداءًا من يوم الأربعاء الموافق 20 حتى يوم السبت الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، بمركز جسور في الكنيسة الأسقفية بالزمالك.

يعتبر مشروع م المسرحي هو نوع من أنواع المسرح الارتجالي حيث يشارك المشاهدين بكتابة نصف النص بينما ترتجل الفرقة النص الآخر أمام الحضور، إذ يبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

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مركز جسور الأسقفية الأنجليكانية فرقة مشروع م المسرحية الكنيسة الأسقفية بالزمالك
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