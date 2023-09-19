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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الخميس.. صوليست الأوبرا محيي صلاح يحيي حفلا في بيت السحيمي

المطرب محيي صلاح
المطرب محيي صلاح
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يُحيي المطرب محيي صلاح وفرقته الموسيقية، حفلا غنائيا جديدا، في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 21 سبتمبر الجاري، بمركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.
يُغني صلاح مجموعه من أجمل الأعمال  لكبار الملحنين المصريين، وهم: سيد درويش، وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، ورياض السنباطي، ومحمد الموجي، وكمال الطويل منها: "يا حلو صبح"، و"طاير يا هوا"، و"على رمش عيونها"، و"الحلوة داير شباكها"، وغيرها من الأعمال الغنائية التي تُحاكي وتظهر جماليات الهوية الفنية المصرية.
يُذكر أن محيي صلاح صوليست بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية للتراث، شارك في عدد من  المهرجانات الموسيقية والغنائية الدولية منها: مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، ومهرجان القلعة، قرطاج بتونس، والمالوف بالجزائر، كما شارك في إحياء حفلات وزارة الشباب والرياضة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

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محيى صلاح بيت السحيمي سيد درويش محمد عبدالوهاب رياض السنباطى محمد الموجي كمال الطويل يا حلو صبح طاير يا هوا على رمش عيونها الحلوة داير شباكها دار الأوبرا المصرية
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