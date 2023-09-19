الخميس.. الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش وذكرى ميلاد محمود الشريف بالإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو محب فؤاد، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، الموافق 21 سبتمبر الجاري، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش وذكرى ميلاد الموسيقار محمود الشريف.

يتضمن برنامج الحفل كوكبة من أعمال الرمزين الكبيرين منها: "القلب ولا العين، وزوروني كل سنة مرة، ويا ورد على فل وياسمين، وعلى قد الليل ما يطول" أداء المطربون: سارة مجدى محمد رئيس، ويمنى حسن، وأحمد رجب، وهايدى الجندى، ومصطفي سعد، وآلاء أيوب، وكريم زيدان .

يعد الموسيقار سيد درويش "1892 - 1923" من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزء من التراث الفنى بعد ان نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى .

أما الموسيقار محمود الشريف أبدع لونا غنائيا لم يكن معروفا من قبل وهو الصور الغنائية أو البرامج الغنائية فى الإذاعة، وبرع فى هذا اللون ولحن أكثر من أربعين برنامجا غنائيا، إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية الوطنية والعاطفية.

كرمته الدولة فى أكثر من مناسبة، ونال عام 1989 جائزة الدولة التقديرية.