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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود لكشف غموض مقتل سائق على يد 3 أشخاص بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف ملابسات واقعة اعتداء 3 أشخاص على سائق تروسيكل بالضرب وإحداث إصابته التي أدت إلى وفاته، حيث جرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من موظف بالمعاش، يفيد تعدى 3 أشخاص مجهولين على نجله بالضرب وإحداث إصابته التي أدت إلى وفاته أثناء تقديم العلاج له بمستشفى السلام بالقاهرة.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تعدى 3 أشخاص مجهولين بالضرب على المجنى عليه "أحمد ج ع"، 37 سنة، سائق تروسيكل، وسرقة مركبة التروسيكل منه، وتم نقله على الفور لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث تبين إصابته بنزيف بالبطن وكسور متفرقة بالجسم، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لسرعة ضبط الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قسم شرطة أول العبور مديرية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية موظف بالمعاش
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