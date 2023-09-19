بالفيديو.. رئيس "البيئة العالمي" يحذر: ننتظر كارثة كبرى ونصف الكون سيدمر

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن الدورة الـ78 اللجمعية العامة للأمم المتحدة ناقشت التغيرات المناخية التي دمرت دولا كثيرة؛ إذ أثرت بشكل خطير على العالم في غضون 11 أو 12 يومًا، محذرًا من أن معظم المنطقة العربية ليس لديها جاهزية للتعامل مع عاصفة مثل دانيال.

وأضاف كامل، في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن المناخ العالمي تدهور ووصل إلى مرحلة خطيرة جدا ويشهد أزمات في غاية الخطورة، موضحًا: «نحن مقبلون على كارثة كبرى وإذا نظرنا إلى 2030 أو 2040 أو 2050 سنجد أن نصف الكوكب سيتم تدميره».

وتابع أن العالم في ظرف سيئ ووصل إلى مرحلة من أخطر المراحل، موضحًا: "أصبحنا نرى كوارث لم نكن نراها من قبل، مثلما حدث إعصار دانيال في ليبيا وطريقة مساره وتدمير مناطق على نحو كامل، كما أن منطقة البحر المتوسط كانت تشهد أعاصير خفيفة جدا، ولكنها تحولت إلى أعاصير كبيرة التأثير".