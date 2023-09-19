الفنان والمصمم الدولي لويس بارثيليمي يشارك في فعاليات "قمة صوت مصر" أكتوبر 2023

يستعد الفنان والمصمم الدولي لويس بارثيليمي للمشاركة في فعاليات "قمة صوت مصر" خلال الشهر القادم بسوما باي على ساحل البحر الأحمر، والمقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة كشريك تنموي للقمة، 9 أكتوبر 2023 والذي ينطلق تحت عنوان “Egypt Forever Forward”، ويحظى بحضور مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين في المجالات المختلفة، وذلك من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز الصورة الإيجابية للدولة المصرية أمام العالم.

ويستعرض الفنان "بارثيليمي"، الذي يتمتع بحضور دولي قوي، خلال فعاليات القمة رؤيته حول "مصر بين تاريخها القديم وثقافتها المعاصرة؛ رؤية خاصة للتصميمات " كما يتناول موضوع المجال الفني الحرفي الإبداعي الذي يمكن الاعتماد عليه كعامل اقتصادي يحقق التنمية الاجتماعية، وأيضًا من أجل الترويج للسياحة المصرية وذلك من خلال تقديم الأعمال الفنية المستوحاة من الحضارة والثقافة المصرية القديمة، حيث إنه يسخر موهبته الفنية في الحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية وإحيائها، والتي تتعرض لتهديد متزايد من قبل قوى العولمة.

ويتعاون "بارثيليمي"، الذي يقيم بين مراكش والقاهرة وباريس، مع الحرفيين التقليديين من جميع أنحاء العالم، وينشر أعمالهم الفنية المبدعة، والتي تتنوع ما بين الأدوات المنزلية المشغولة يدويًا، والمفروشات المطرزة، والأوشحة الحريرية، والأحذية المصنوعة من الجلود، وغيرها، كما أنه يتيح الفرصة لنقل خبراتهم الثمينة مع مختلف دول العالم.

ونظرًا لاهتمامه الخاص بالثقافة المصرية والحرف اليدوية التقليدية الشهيرة بها، حرص "بارثيليمي" على التعاون مع أصحاب الحرف اليدوية في القاهرة ومحافظات الدلتا وواحة بربر مصر المنعزلة في سيوة، كما يدعم العديد من المبدعين والمبدعات في بعض الدول العربية الأخرى، على رأسهم المغرب ولبنان وسوريا.

وفي مايو 2023، أطلق "بارثيليمي" معرضه الأخير للنسيج في متحف القطن في القاهرة. هذا وتُعرض أعماله في عدد من المؤسسات الوطنية، وتحظى بقبول كبير من الجمهور المٌحب لهذا النوع من الفن، الذي أصبح سلعة نادرة في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن فعاليات قمة صوت مصر 2023 تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم، وذلك من خلال انتقاء الشخصيات البارزة والقادة من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة والفن لعرض تجاربها الملهمة والتي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وتعزز صورة مصر بالخارج، وتروج لها كوجهة سياحية عالمية، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تنسيق الشراكات والارتباطات بين الجهات المختلفة داخل مصر وخارجها.

وقد أعلنت "القمة " عن قائمة المتحدثين الرئيسين المحليين والدوليين المشاركين في المؤتمر السنوي هذا العام 2023، ويأتي على رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسير/ بن إليوت" رجل الأعمال الدولي وخبير السياحة والاستثمار، ورجل الأعمال الأسبق محمد منصور، والسيد "ستيف شيبرسون –سميث"، رئيس معهد تشارترد للعلاقات العامة (CIPR)، والفنان والمصمم الدولي "لويس بارثيليمي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح لمنصب مدير عام منظمة (اليونسكو)، وغيرهم.

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