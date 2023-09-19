العثور على جثة شخص بمياه ترعة الإسماعيلية في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص عثر عليه بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة الخانكة، لمعرفة سبب الوفاة ونشر صورة المجنى عليه للوصول أهليته وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال المبلغ عن الواقعة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد العثور على جثة شخص طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال الجثمان.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الجثة لشخص مجهول الهوية، فى العقد الخامس من العمر، يبلغ طوله نحو 165 سم، يرتدي ملابسه، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية والعصبية، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.