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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وصل لـ79 ألف طن.. رئيس "مصنع حلوان" يتحدث عن طفرة في صناعة مواسير "البولي إيثيلين"

اللواء د.م.مجاهد
اللواء د.م.مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان
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قال اللواء دكتور مهندس مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، إن ما يحدث في مصر من إنجازات شرف لأي مواطن ودافع للمسئولين لبذل مزيدا من الجهد.

وأضاف "الفرماوي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن مصنع حلوان أنشئ عام 1975 بالشراكة بين مصر وبريطانيا لتصنيع الطائرات، مضيفا أن المصنع نجح مع مرور السنوات على تطوير الصناعات العسكرية لا سيما صيانة الهليكوبتر.

وتابع، أن مصنع حلوان على غرار مصانع الهيئة العربية للتصنيع، أشرك جزءا منه للإنتاج المدني، متابعا أن المصنع بدأ بصناعة مواسير "البولي إيثيلين" التي تستخدم في نقل المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي.

وأشار إلى أنه لدى توليه مسئولية مصنع حلوان عام 2015، كان المصنع ينتج 6 آلاف طن مواسير “البولي إيثيلين”، وحاليا زاد الإنتاج إلى 79 ألف طن.

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مصنع حلوان للصناعات المتطورة مصنع حلوان الصناعات العسكرية الهيئة العربية للتصنيع مواسير البولي إيثيلين
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