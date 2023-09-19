وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظرئه آفاق التعاون في عدة قطاعات

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة، علاقات الصداقة وآفاق التعاون الثنائي في عدة قطاعات، ومنها الاقتصادي والتجاري والثقافي والاستثماري والطاقة والسياحة والتعليم والأمن الغذائي.

وذكرت وكالة الأنباء الإمارتية "وام" أن وزير الخارجية استعرض، خلال لقائه، مع إيفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية صربيا، ووزير خارجية ماليزيا الدكتور زمبري عبدالقادر، ووزيرة خارجية إمارة أندورا أيما تور فوس، ووزير خارجية باكستان جليل عباس جيلاني، عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لاسيما التغير المناخي، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28"، التي تعقد في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، في مدينة "إكسبو دبي".

وأكد الوزير الإماراتي، خلال لقائه، وزراء الخارجية أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم وفي مقدمتها التغير المناخي تتطلب جهدا دوليا مشتركا وحلولا إبداعية لإحداث التحول المنشود في مسار العمل المناخي العالمي، مشيرا إلى أن "COP 28" يزخر بالتطلعات والفرص التي تتيح بناء شراكات بناءة ومثمرة بين الدول المشاركة كافة، بما يقود إلى حلول عملية وفعالة ومدروسة لأزمة المناخ.

كما أعرب عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات ودولهم، مؤكدا الحرص على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الأهداف التنموية للجميع.

وفي السياق ذاته.. بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية كوبا برونو رودريجيز، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وعقب اللقاء وقع الجانبان، مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد العالي للعلاقات الدولية "راؤول روا غارسيا" في كوبا.

كما بحث وزير الخارجية الإماراتي، مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية جيمس كليفرلي، علاقات الصداقة، وآفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، وذلك في إطار "الشراكة من أجل المستقبل" التي تجمع بين البلدين.

وأكد الوزير الإماراتي، دعم بلاده لدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادي ومساعدتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ ودعم الجهود العالمية المبذولة، لتحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة.

من جانبه.. أعرب رئيس وزراء فيجي عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك، مع دولة الإمارات في المجالات المختلفة.