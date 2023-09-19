الإمارات تدين اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك

أدانت دولة الإمارات بشدة، اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء - التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

ودعت الوزارة، السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وشددت على أهمية دعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.