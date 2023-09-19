تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم في المرج

قرر قاضي المعارضات اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس المتهمين بقتل شاب في منطق المرج 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وفي وقت سابق، صرحت النيابة بدفن المجني عليه بعد إعداد تقرير بسبب الوفاة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهمين بقتل شاب طعنا بالسكين بمنطقة المرج.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا مفاده ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة لمأمور قسم شرطة المرج بوجود قتيل مصاب بطعن سكين نطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "سعيد.أ"، بها طعنة سكين، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت القوات من تحديد مرتكبي الجريمة وباستهدافهم تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب خلافات بينهما، وأخطر اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.