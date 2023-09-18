السجناء الأمريكيون الخمسة المفرج عنهم ضمن اتفاق أمريكي - إيراني يصلون الدوحة

وصلت الطائرة التي تقل 5 مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين في إيران وتم الإفراج عنهم بموجب اتفاق أمريكي - إيراني إلى العاصمة القطرية الدوحة، ليتوجهوا بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.

وبثت قناة (سي إن إن) الأمريكية قبل قليل لقطات حية للحظة هبوط الطائرة التي تقل المواطنين الأمريكيين، وهم سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز بالإضافة إلى اثنين آخرين لم يتم الكشف عن هويتهما، حيث كان في استقبالهم السفير الأمريكي لدى قطر تيمي ديفيس.

وأشارت القناة إلى أن الأمريكيين الخمسة غادروا طهران في وقت سابق اليوم، إلى جانب اثنين من أقارب المواطنين المحتجزين والسفير القطري في طهران.

وبموجب الاتفاق، ستفرج الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية بقيمة 6 مليارات دولار شريطة أن يتم استخدامها في الخدمات الإنسانية فقط؛ وذلك حسبما أفاد مصدر مطلع لسي إن إن.

كما يتضمن الاتفاق أيضا إطلاق سراح 5 مواطنين إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.