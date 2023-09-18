"انزل.. شارك" في لقاء حواري حول المشاركة السياسية بإدارة شباب دكرنس

نفذت إدارة شباب دكرنس "قسم البرلمان والتعليم المدنى" لقاء حواري حول المشاركة السياسية تحت عنوان " إنزل شارك "، بمركز شباب ميت رومي، اليوم الإثنين ، بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع والشباب بمراكز الشباب التابعة لإدارة شباب دكرنس.

حاضر اللقاء محمد فتحى مسئول برلمان الطلائع بالمديرية، ومدرب بوزارة الشباب والرياضة، وبحضور مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، و محمد حسين رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت رومي، و سها السيد رئيس قسم البرلمان والتعليم المدنى بإدارة شباب دكرنس، و منى مسعد، و محمد حسين رئيس مجلس الإدارة، و ناجى غباشى المدير التنفيذى بمركز الشباب.

ورحب محمد فتحى بالمشاركين من أعضاء برلمان الطلائع، وبرلمان الشباب، وأوضح بأن البرامج التدريبية والتثقيفية لطلائع وشباب مصر فى مجال التنمية السياسية، والتى من خلالها يتم التعريف بالبرلمان واهدافة ووظائفة وادوات الرقابة البرلمانية وعقد جلسات برلمانية مع المحافظين ورؤساء الأحياء وأعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى العمل فى مجال التنشئة الوطنية لترسيخ الهوية الوطنية والمواطنة والإنتماء والقيم والأخلاق لتحقيق عدة اهداف لتنمية الوعى السياسى ودعم روح المشاركة وتنمية القدرة الحوارية ، وحرية التعبير عن الرأى ، وقبول الرأى الأخر ، فى إطار ديمقراطى منظم.

كما اشار مجدى عبد السلام مدير عام الإدارة إلى أن البرلمان يعد بمثابة منبر يعبر فيه الطلائع والشباب عن ارائهم بحرية ويتدربون على ممارسة الديمقراطية، والمشاركة فى مبادرات مجتمعية، لمواجهة قضايا ومشكلات المجتمع والظواهر السلبية فى ظل توجه الدولة المصرية كخطوة نحو النضج الفكرى، ويساهم البرلمان في إعداد وتأهيل الطلائع والشباب للمشاركة في العمل العام عند بلوغ السن، على سبيل المثال الترشح لعضوية "المجلس المحلي - الأحزاب - مجلس النواب - منظمات المجتمع المدني.

وفى نفس السياق استعرض محمد فتحى مفهوم "المشاركة السياسية"، وآليات تعزيزها بين كافة شرائح ومكونات المجتمع، وأكد بأن المشاركة السياسية تمثل جوهر الديمقراطية، وناقش الشباب كافة المعوقات والتحديات التي تواجههم وتحد من مشاركتهم السياسية بشكل فعال.

كما قدم المشاركون من أعضاء برلمان الطلائع والشباب في نهاية اللقاء مجموعة من التوصيات والمقترحات منها : أهمية الدعم الحكومي لمشروعات الشباب وتمكين فرصهم الثقافية والسياسية داخل المجتمع، استحداث وسن التشريعات والقوانين التى تقرر حقوق الشباب وحرياتهم، التوعية بالحقوق السياسية والإنتخابية و إزالة كافة المعوقات التى تحول دون مشاركة الشباب بشكل حر داخل الاحزاب والتكتلات الشبابية.

يأتى تنفيذ اللقاء الحواري تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى، وتنفيذ واشراف مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس.

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