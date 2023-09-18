الفنان أحمد السيد: نبحث من خلال مشروع أهل مصر على الشباب المتميز

أكد الفنان احمد السيد المشرف العام على المشروع خلال كلمته باللقاء التعريفي للملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب مشروع أهل مصر في المناطق الحدودية على أن الملتقى يبحث عن الشباب المتميز.

وتابع السيد ان الهدف الحقيقي من هذا اللقاء ليس فقط في الورش الفنية التي تقدم على مدار أيام اللقاء ولكن أيضا لسماع اصوات الشباب والبحث عن الموهوبين والمتميزين منهم.

وأكد، أن مصر تمتاز بالمواهب الشابة والتي طالما نبحث عنها طوال الوقت فلدينا مشروعات وتمويلات لمشروعات لا نجد الشباب القادر على المغامرة والدخول فيها، وأري أن الملتقى فرصة كبيرة لكل الشباب الموجودين من مختلف المحافظات الحدودية لاكتشاف تلك المواهب ودعما من خلال التدريب والتطوير وإتقان المهارات المختلفة.

وتحدث السيد عن اهميه أن يكون لدي الشباب صوتا كي يتم سماعهم، ولان مصر لن تتقدم الا باصوات الشباب، وتمكينهم، ولهذا أطالب كل الشباب الموجودين بأن يطرحوا اسئلتهم على المدربين وان يستفيدوا منهم أقصى استفادة ممكنه. ولأننا نبحث عن التميز وهذه هي فرصتكم.

ولفت إلي أن التميز هو من سيجعل لك صوت تستطيع التحدث به برامج للمبدعين ولدينا مشروعات نبحث عن من يديرها مصر لديها شباب قادرون على تغيير المستقبل.

انطلق منذ قليل اللقاء التعريفي لبرنامج فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وذلك بقصر ثقافة العريش، بحضور أكثر من ١٢٠ شاب وفتاة من مختلف المحافظات الحدودية، ومجموعة من مدربين الورش الفنية التي تصاحب المهرجان والفنان احمد السيد المشرف العام على المشروع ومدير قصر ثقافة العريش، اشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، وأحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للشباب بالمشروع.

يذكر أن الدورة الثانية عشر من اللقاء الثقافي تقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٥ سبتمبر الحالي بمحافظة شمال سيناء.

مشروع "أهل مصر" يشارك به أكثر من ١٢٠ شاب وفتاة من المحافظات الحدودية، ويضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.