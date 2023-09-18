نقابات عمال مصر: السيسي يشعر بالمواطن البسيط وأنصف أصحاب المعاشات

كشف محمد جبران، رئيس الاتحاد لنقابات عمال مصر، أن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي يصب في مصلحة المواطنين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حوادث الطرق انخفضت بسبب مشروعات الطرق والكباري.

ولفت إلى أن المحال التجارية في بعض الدول الأوروبية كانت خالية من السلع، قائلا: لازم نضحي شوية عشان نكمل .

وأكد أن الرئيس السيسي لم يترك عمال مصر، ويشعر بالمواطن البسيط وأنصف أصحاب المعاشات، مضيفا: مصر قوية بأبنائها ورجالها وعمالها.