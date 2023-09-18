الأولى على مستوى الصعيد.. بدء الدراسة بكليه الهندسة بنات جامعه الأزهر بقنا

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبة كلا من فضيلة الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي بأسيوط، والدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، والدكتور ابراهيم حسن عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بقنا، وذلك لمناقشة تذليل بعض العقبات تمهيدا لبدء الدراسة بكلية هندسة بنات جامعة الازهر بقنا، والتى تعد أول كلية هندسة للبنات بجامعة الازهر، يتم انشائها على مستوى محافظات الصعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء استقبل محافظ قنا، اتصالا هاتفيا من فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، ناقش فيها الطلب المقدم من محافظ قنا بإنشاء فرع جديد يشمل الكليات التابعة لجامعة الازهر لخدمة فتيات المحافظة الملتحقات بكليات الأزهر في محافظات اسيوط والقاهره، وذلك للتخفيف عن كاهل اسرهن عناء الاغتراب وسفر بناتهن للدراسة.

وأكد محافظ قنا، أن حريص علي تقديم كافة اوجه الدعم لخدمة طلاب وطالبات جامعة الازهر من ابناء المحافظة.

ومن جانبه توجه فضيلة الدكتور محمد عبد المالك، بالشكر إلى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على موافقته برصف الفناء والطرق الداخلية بالكلية، وكذلك دعمه المستمر لإفتتاح كلية هندسة بنات جامعة الازهر بقنا والتى ستخدم طالبات الأزهر وأسرهن، لافتا انها ستكون قائمة ومستقلة بذاتها ولها حرم جامعى منفصل عن كلية هندسة بنين، وستقبل الطالبات الحاصلات على الثانوية الأزهرية هذا العام بقسمي العمارة والهندسة الكهربية طبقا للمجموع الذي سيحدده مكتب التنسيق.