محافظ قنا يوجه بسرعة تسليم مشروعات حياة كريمة المنتهية

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم، وتكثيف الجهود وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافى كافة الملاحظات التى تعوق التسليم وبدء التشغيل التجريبى لمشروعات حياة كريمة، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الانتهاء منها والجارى تسليمها، والمشروعات التى ما زالت يجرى العمل بها، تمهيدا للبدء فى تقديم الخدمات للمواطنين.

واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمى على حدة ومنها قطاعات " الكهرباء، الصرف الصحى، مياه الشرب، الصحة، المجمعات الخدمية والزراعية، الغاز، الاتصالات، الطرق، تبطين الترع، الوحدات الاجتماعية" فضلا عن بحث أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، بالإضافة إلى متابعة الموقف النهائى لاستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التى يتم استلامه، من أجل الاستفادة منها فى تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

وشدد الداودى، على المتابعة اليومية والمستمرة للوقوف على سرعه الانتهاء من كافة الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات.