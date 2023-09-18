«تضامن الشيوخ»: استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني قطعت الطريق على المشككين

قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني يعد ظاهرة إيجابية وصحية، ونجح في الفترة الماضية في وضع العديد من الحلول للمشكلات التي عانى منها المجتمع المصري خلال السنوات الماضية، فضلا عن وجود مساحات كبيرة من التوافق بين القوى السياسية المشاركة بالحوار.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها اليوم بأن الحوار الوطني نجح في لم شمل الأحزاب والقوى السياسية المختلفة للجلوس على طاولة حوار واحد من أجل طرح الرؤى وتبادل وجهات النظر في العديد من الملفات، كما حرص المشاركين على الوصول إلى حلول واقعية لتنفيذها على أرض الواقع بما يخدم المجتمع بأكمله، وأن استجابات الرئيس لتوصياته قطعت الطريق على المشككين فى جدية الحوار.

وأوضحت أن خطاب الرئيس السيسي الأخير خلال افتتاحه لعددًا من المشروعات التنموية ببني سويف، يؤكد على جدية الدولة المصرية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ويكلل نجاح جلساته خلال الفترة الماضية، منوها بأن الهدف الرئيسي للحوار الوطني منذ بداية إنشائه هو إعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصالح الحزبية والشخصية.

وأشارت إلى أهمية قرارات الرئيس الأخيرة بشأن زيادة الحد الأدني للأجور والمعاشات، مؤكده على أن هذه القرارات شديدة الأهمية وجاءت في توقيت مناسب خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، قائلة:« هذه القرارات الهامة تؤكد حرص الرئيس على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرا بالأوضاع الاقتصادية وهى قرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين».