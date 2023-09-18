وكيل تعليم مطروح يتابع فعاليات ختام النشاط الصيفي.. صور

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، ختام فعاليات النشاط الصيفي للتربية الفنية والمكتبات والمركز السيكولوجي بمدرسة السادات في حي الشروق، بحضور هدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية.

وأشاد وكيل الوزارة، بالتفعيل المتميز لخطة الأنشطة التربوية علي مدار أشهر الصيف والتي تم استثمارها لاكتشاف وصقل المواهب وتنمية مهارات الطلاب في كل المجالات، مقدما التحية لتوجيهات عموم الأنشطة التربوية؛ تقديرا للمجهود المتميز خلال المرحلة الماضية وتحقيق مراكز متقدمة بالمسابقات المركزية على مستوى الجمهورية.

وكرم شحاته عددا من الطلاب والمعلمين والموجهين الذي شاركوا بفعالية في نجاح منظومة النشاط الصيفي، كذلك كرم موجه عام التربية النفسية ومشرفي النادي السيكولوجي ومدير مدرسة السادات تقديرا للنجاح الكبير الذي حققه النادي والذي شهد إقبالا كبيرا من الطلاب وساهم في تقديم الدعم النفسي والنصائح التربوية الإيجابية علي مدى أشهر الصيف.

وكيل تعليم مطروح يتابع فعاليات ختام النشاط الصيفي

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