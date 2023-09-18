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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الإسكندرية: تحرير 5520محضر متنوع و2.4 مليون غرامة فورية خلال أسبوع

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى هذ الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

هذا وقد أسفرت الحملات عن غلق 115 منشآة، والتحفظ على عدد 11071 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 5520 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 2 مليون و400 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

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