بالفيديو.. استشاري مناعة تكشف الموعد المناسب لتناول لقاح الإنفلونزا

قالت الدكتورة هايدي سمير، أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بجامعة حلوان، إن لقاح الأنفلونزا يعتبر من أهم اللقاحات على الإطلاق، مشيرة إلى أنه يجب الحرص على تناوله، وهو متاح من سن ستة أشهر لكل الأشخاص.

وأضافت "هايدي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أنه يتم تناول اللقاح في الوقت المناسب ومن الأفضل تناوله في أواخر شهر سبتمبر وأوائل شهر أكتوبر، لكي يتمكن جهاز المناعة بتكوين الخلايا والأجسام المضادة له، قبل دخول الشتاء، لتجنب العدوي وقت إنتشار الفيروس.

وتابعت، أن لقاح الإنفلونزا من اللقاحات التي تتغير كل عام في تركيبها، ويكون مكتوب عليه أنواع الفيروسات التي تدخل، لأن فيروس الأنفلونزا من الفيروسات التي لها أنواع كثيرة جدً، ويتحور بسرعة كبيرة وله متغيرات كثيرة، وبناء على أبحاث المنظمات الدولية يكون معروف الفيروسات الأكثر انتشارًا وخطورة في كل موسم.