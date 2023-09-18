اليونسكو تعلن إدراج 13 موقعا على قائمة التراث العالمى.. تعرف عليها

أعلنت منظمة اليونسكو، خلال انعقاد لجنة التراث العالمي فى دورتها الخامسة والأربعين فى العاصمة السعودية الرياض، إدراج 13 موقعا جديدا على قائمة التراث العالمى.

وتشمل المواقع المدرجة ضمن قائمة التراث العالمى، حسب اللجنة المنظمة:

أريحا القديمة / تل السلطان، فلسطين

طرق الحرير: ممر زارافشان كاراكوم، جمهورية طاجيكستان

غابات هيركاني، أذربيجان، إيران

منظر جيديو الطبيعي الثقافي، إثيوبيا

وطن باتاماريبا، كوتاماكو، بنن، توغو

كوه كير: الموقع الأثري للنغابورا القديمة أو تشوك غرغيار، كمبوديا

معالم أحجار الغزلان والمواقع ذات الصلة من العصر البرونزي، منغوليا

جُثوَة غايا، جمهورية كوريا

المنظر الطبيعي الثقافي لغابات الشاي القديمة على جبل جينغماي في بوير، الصين

سانتينيكتان، الهند

الخانات الفارسية، إيران

تروندك كلوندايك، كندا

حصون من عصر الفايكنغ ذات شكل حَلَقي، الدنمارك

التراث اليهودي لمدينة إيرفورت في العصور الوسطى، ألمانيا

مدينة كولديغا القديمة، لاتفيا

يذكر ان لجنة التراث العالمي انعقدت في دورتها الخامسة والأربعين الموسعة، في العاصمة السعودية، الرياض، في الفترة من 10 وحتى 25 سبتمبر.