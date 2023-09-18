الرئيس البولندي يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع نظيره الأوكراني في نيويورك غدا

أفادت وسائل إعلامية رسمية في وارسو، بأن الرئيس البولندي أندريه دودا، يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم غد الثلاثاء؛ وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الإثنين، أن "دودا، أعلن في مؤتمر صحفي أنه تم تحديد موعد لعقد اجتماع ثنائي مع زيلينسكي، وذلك خلال تواجده في مدينة جيرسي سيتي، وهي محطته الأولى أثناء زيارته للولايات المتحدة المقرر أن تستغرق خمسة أيام".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس البولندي خلال زيارته للولايات المتحدة، كلمة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ويشارك في مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا.