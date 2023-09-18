الزراعة: قرار الرئيس بالإعفاءات يساهم فى دفع عجلة التنمية.. وخبراء: لابد من الاستفادة من ذلك بزيادة الإنتاج وتقليل الواردات

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الماضي، تمثل إضافة كبيرة للقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الإعفاءات التي أعلن عنها الرئيس، ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى التخفيف عن كاهل المزارعين.

وأضاف القرش خلال تصريحات تلفزيونية، "نتحدث عن المنتفعين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، نتحدث عن حوالي 80 ألف مستفيد، كان لديهم تعثرات تجاوزت الـ 500 مليون جنيه، وبالتالي قرار الرئيس الخاص بالإعفاءات سيحل لهم مشكلاتهم".

وتابع: "الهيئة هي جهة ولاية للعديد من الأراضي وينظمها القانون، وتمنح الأفراد قطع أراضي بنظم أقساط وآلية سداد معينة، والبعض كان يتأخر في السداد وتحدث تراكمات، مما أدى إلى وجود غرامات ومبالغ متأخرة، وهذه المبالغ سيتم الإعفاء عنها".

واستطرد: "مبادرات البنك الزراعي، تعمل على التخفيف عن كاهل المزارعين، والبنك سيقدم دراسة كاملة بخصوص المتعثرين، أما هيئة التعمير فبدأت بالفعل في خطوات الحصول على الإعفاءات".

وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه لابد وأن نبني على القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس موضحا لابد وأن تكون تلك الإعفاءات دفعة قوية لزيادة الإنتاج في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط بسبب إرتفاع معدلات التضخم.

وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ " البوابة نيوز"، أن الزراعة المصرية تلقى إهتمام كبير من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفضل المشاريع الزراعية واستصلاح الأراضي التي تمت مؤخرا سواء في الوادي الجديد أو توشكي أو غيرهما من الأراضي المستصلحة خلال السنوات الماضية.

وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن هناك جزء كبير من المنتفعين كان لديهم تعثرات في السداد وأتت قرارات الرئيس بمثابة انفراجة لهم لتخفيف تلك العقبة موضحا لابد وأن يكون هناك سيستم ونظام لجميع الفئات للاستفادة من تلك المبادرة والعمل على زيادة الإنتاج.

وأضاف الإدريسي، أنه يجب أن يكون هناك دور قوي وفعال لوزارة الزراعة في حل أزمات المزارعين ومساعدتهم في زيادة المحاصيل الاستراتيجيه من الحبوب الزراعية التي نستورد منها كميات كبيرة للغاية مماةيكلف خزينة الدولة مبالغ طا