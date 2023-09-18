بالفيديو.. تفاصيل مشاركة سيوة بـ25% من المشروعات الخضراء بالمبادرة الوطنية بمطروح

علقت المهندسة ابتهال أحمد، منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء بمطروح، على مشاركة سيوة بـ25% من المشروعات الخضراء بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بمطروح، قائلة: "إن محافظة مطروح تمتلك ميزة تنافسية كبيرة في مدينة سيوة غير موجودة في أي من المحافظات الأخرى، وهي أنها بيئة بكر للمشروعات الطبيعية، وجميع سكانها لديهم ثقافة الحفاظ على بيئتهم لأنها مصدر دخلهم".

وأضافت "ابتهال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن سكان سيوة قاموا بعمل مشروعات صديقة للبيئة، وعند الإعلان عن مبادرة المشروعات الخضراء في عامها الأول في مطروح لم تصل الفكرة لعدد من الأشخاص ولذلك قمنا بعمل حملة ترويجية بسيوة من أجل المشاركة بقوة وتكون مشروعاتها ممثلة بقوة في المبادرة.

وتابع أن الحملة الترويجية لقت استحسان الكثيرين في سيوة والكثير من الأشخاص شاركوا في المبادرة، قائلة: "وصلنا لنسبة كويسة من المشروعات الخضراء في سيوة".

وأردفت منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء في مطروح: “لدينا نية بأن تكون مدينة سيوة ممثلة في قمة المناخ القادمة كوب 28، وأن تكون تحت الأنظار”، لافتة إلى أن اليوم هو آخر أيام تقييمات المشروعات.