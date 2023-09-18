أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 272 ألفا و940 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 272 ألفا و940 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و623 دبابة و8 آلاف و834 من المركبات المدرعة و6 آلاف و27 من النظم المدفعية و776 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و525 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و571 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 901 من المعدات الخاصة و4 آلاف و769 طائرة مسيرة وإسقاط 1462 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".