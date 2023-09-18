بالفيديو.. الأمواج العاتية تضرب سواحل "كيب تاون"

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو يظهر أمواج ضخمة وصل ارتفاعها إلى 4 أمتار في المتوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مدينة كيب تاون، متجاوزة السدود البحرية لتغمر شوارع ومنازل في بعض الأماكن.

ويظهر الفيديو، المياه المتدفقة في شوارع بلدات قرب كيب تاون تجرف حاويات نفايات وسيارات متوقفة السبت.

فيما يراقب فضوليون الأمواج العاتية التي تتكسر على منارة أحد موانئ كيب تاون، ومن بينهم يوري راي الذي قال: "يجب على المرء رؤية ذلك بأم العين مرة واحدة على الأقل في حياته".

وقال ليهلوهونولو ثوبيلا من معهد الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا لوكالة فرانس برس، إن ارتفاع المد بمعدل أعلى من المتوسط قد يسبب "أمواجاً ضخمة".