رضا حجازي: تحميل مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية بموقع الوزارة مجانا

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بأعداد مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، مشيرا إلى أن هذه المواد سيتم تحميلها قريبا على موقع الوزارة مجانا، بالإضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة لتدريب الطالب على الأسئلة المختلفة وقياس قدراته التحصيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مع قيادات التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض أهم الإجراءات والتعليمات المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بحضور، محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتور صبري خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد الوزير على أهمية حسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي، موجها بأهمية استقبال مديري المدارس لأولياء الأمور بمواعيد محددة، لمتابعة انتظام أبنائهم الطلاب في المدرسة، واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تخفيفا عن كاهل الأسرة المصرية وأولياء الأمور.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد استقبل اليوم الأحد، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، والتي قام خلالها بافتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالمحافظة، ومتابعة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

وأعرب المستشار مصطفى ألهم، عن سعادته بزيارة الدكتور رضا حجازي للمحافظة وافتتاحه العديد من المشروعات التعليمية لخدمة أهالي المحافظة، مشيدا بجهوده ودوره في تطوير منظومة التعليم في مصر، مؤكدا أنه تم خلال العام الدراسي الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، إنشاء عدد ٤٠ مدرسة، و٥١١ فصلا، مشيرا إلى أن هذا كان له أثر كبير في التغلب على مشكلة الكثافة بالفصول في المحافظة.

اجتماع وزير التربية والتعليم (5)

اجتماع وزير التربية والتعليم (6)

اجتماع وزير التربية والتعليم (7)

اجتماع وزير التربية والتعليم (8)