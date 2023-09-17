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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الزمالك يواصل استعداداته لموقعة هليوبوليس بالدوري

يد الزمالك
يد الزمالك
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واصل فريق كرة اليد الأول بالزمالك، اليوم الأحد، التدريبات والاستعدادا لموقعة هليوبوليس المقرر لها بعد غد الثلاثاء، ضمن  ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري المحترفين لكرة اليد.

وطالب مدرب الزمالك من اللاعبين بنسيان الخسارة الأخيرة أمام البنك الأهلي بالجولة الخامسة، والعودة للانتصارات بداية من لقاء هليوبوليس القوي والذى سيقام على صالة الشروق.

وخاض فريق يد الزمالك حتى الآن 5 مباريات بمسابقة دوري كرة اليد، حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر في مباراة. 
يقود الفريق الأبيض فنيا كل من؛ أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبد الباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

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هليوبوليس دوري المحترفين لكرة اليد يد الزمالك أيمن مصطفى
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