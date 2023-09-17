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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نيرمين ماهر تنعى الفنان أشرف مصيلحي: الله يرحمك ويغفر لك

نيرمين ماهر
نيرمين ماهر
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نعت الفنانة نيرمين ماهر الفنان أشرف مصيلحى، الذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة السابقة.

وعلقت فى منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بكلمات للفنان الراحل وقالت "إنا لله وإنا اليه راجعون، الله يرحمك يا اشرف ويغفرلك".

قدم الفنان الراحل أشرف مصيلحى الكثير من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "الجزيرة، متعب وشادية، الرهينة، السفاح، تيتو، أزمة شرف، سيد العاطفى"، وعلى مستوى الدراما قدم "الباطنية، تاجر السعاده، فى إيد أمينة، قضية رأي عام، كلبش، الصياد".

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحى رحل بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وكانت زوجته المخرجة منال الصيفى قد أعلنت خلال الفترة الأخيرة تدهور حالته الصحية، وأنه خاضع للعلاج المكثف وطالبت الجميع بالدعاء له.

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IMG_20230917_230814
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