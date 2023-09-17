العراق يؤكد ضرورة إيجاد حل نهائي للأزمة السورية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين موقف بلاده الداعي إلى ضرورة إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، وفقًا للقرارات الدولية ذات العلاقة.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد، أن الوزير فؤاد حسين التقى مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، على هامش الأسبوع رفيع المستوى لإجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث جرى مناقشة جهود المبعوث الأممي ومساعيه لإيجاد حل للأزمة السورية منذ توليه منصبه في أكتوبر 2018.

وأشار وزير الخارجية العراقي الى أهمية حسم موضوع مخيم "الهول" ومشاركة الدول في إعادة مواطنيها لما يشكله المخيم من خطر داهم على أمن العراق والمنطقة، مشددًا على أهمية دعم وتمويل الدول المستضيفة للاجئين السوريين على أراضيها ومشاركة المجتمع الدولي في تحمّل أعباء توفير الاحتياجات الأساسية لهذه الشريحة الحساسة، إذ يستضيف العراق مئات الآلاف من المواطنين السوريين ويعاملون معاملة المواطن العراقي على أراضيه.

كما أكد فؤاد حسين أن العراق مدرك تمامًا حقيقة الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب في سوريا، وأن الحكومة العراقية تدعم أية مبادرة من جانبها لمعالجة انهيار الوضع الإنساني، كما إنها تدعو الأطراف السورية كافة للحوار وإيجاد صيغ تفاهم مشتركة لتلافي تبعات الأزمة هناك.

من جانبه، قدّم المبعوث الأممي بيدرسون إحاطة بشأن زيارته الأخيرة الى دمشق وملاحظاته حول تدهور الأوضاع الإقتصادية والأحوال المعيشية للشعب السوري وإلارتفاع غير المسبوق بمستوى التضخم وشح الوقود.