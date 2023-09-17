وسائل إعلام: القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على قرية قريبة من باخموت

أفادت أنباء بأن أن أوكرانيا قد أستعادت السيطرة على قرية مهمة بالقرب من باخموت، وفقا لصورة نشرها مدير المكتب الرئاسي في كييف، أندريه يرماك، ظهر فيها جنود أوكرانيين في القرية.

وقال يرماك عبر قناته على تليجرام اليوم الأحد معلقا على الصورة التي تظهر أفرادا عسكريين يحملون الأعلام الأوكرانية أمام كنيسة مدمرة: "تسترد أوكرانيا دائما ممتلكاتها ".

وبناء على الكنيسة البارزة الظاهرة في الصورة، حددت وسائل الإعلام الأوكرانية الصورة على أنها اتخذت في قرية كليشتشيفكا، جنوبي مدينة باخموت المحاصرة في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وشهدت الأسابيع القلائل الماضية قتالا مكثفا حول القرية التي سيطرت عليها القوات الروسية لمدة طويلة.

ولم تعلن وزارة الدفاع الأوكرانية رسميا تحرير القرية التي احتلتها روسيا في يناير 2023.

ومع ذلك، ذكرت كييف أنها أعادت السيطرة على قرية أندرييفكا المجاورة.

وأفادت صور بأنه لم يتبق الكثير من معالم القرية نتيجة القتال المكثف.

وكانت روسيا قد أعلنت في نهاية مايو أنها سيطرت على باخموت، ويتقاتل الجانبان في الحرب حول المدينة لمدة نصف عام.