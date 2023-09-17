دبلوماسي أمريكي سابق: دول الجنوب تلعب دورا مهما في تحقيق أجندة التغير المناخي

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 07:14 م

قال جويل روبن نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتصبح الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة الدائمة العضوية بمجلس الأمن التي يشهد رئيسها هذا الاجتماع، مع غياب رؤساء الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن دول الجنوب العالمي دورهم مهم جدا في تحقيق أجندة التغير المناخي وعدد من الأزمات الأخرى مثل الغذاء.

ولفت إلى أن أمريكا ستلعب دورا مهما بقيادة بايدن في مد جسور التواصل مع دول الجنوب والتي لم تكن لها فاعلية في الأمم المتحدة، وهذه فرصة عظيمة لهذه الدول، ومن أولويات أمريكا أيضا مواجهة التغير المناخي.

وأوضح أن إدارة بايدن قدمت نحو 400 مليون دولار بموافقة الكونجرس، لدعم الجهود الدولية في إعادة الإعمار في مجال الطاقة، ومازال هناك احتياجات كبيرة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وسيلتقي بايدن مع قادة العالم للعمل على ذلك.