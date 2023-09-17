بمشاركة مصطفى محمد.. نانت ينتزع فوزا صعبا من كليرمون بالدوري الفرنسي

انتزع فريق نانت الفرنسي، الذي يحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، الفوز من فريق كليرمون فوت، بهدفٍ نظيف، في المباراة التي أُقيمت اليوم الأحد، على ملعب جبريل مونتبيد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

سجل موسيس سيمون هدف الفوز لصالح نانت في الدقيقة 49 من عمر المباراة، وجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء قبل أن يشارك في الدقيقة 36، بدلا من إجناتيو جاناجو.

بهذا الانتصار، احتل نانت المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 5 نقاط، حيث حقق أول انتصار له في المسابقة بعد تعثر في 4 مباريات، بينما يتواجد كليرمون فوت في المركز السادس عشر بنقطة وحيدة.