الإسماعيلي يعتمد لائحة مكافآت الموسم الجديد

اعتمد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، لائحة المكافآت الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

كان المشرف العام على فريق الكرة، الكابتن عماد سليمان، قد عرض اللائحة الجديدة على مجلس إدارة النادي، وجرت الموافقة عليها بشكل رسمي.

ووقع جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على اللائحة الجديدة، سواء من مكافآت أو عقوبات.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم، تدريبه الرئيسي اليوم الأحد، في إطار الإعداد لمواجهة زد، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

واستقر الجهاز الفني للإسماعيلي، على أغلب عناصر التشكيلة الأساسية، التي سيتم الاعتماد عليها.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق التدريب الأخير له صباح غد الاثنين، بعدها يجرى التوجه إلى القاهرة للمبيت بها، قبل 24 ساعة من هذه المباراة المرتقبة.

من جهته، قال أحمد حسام، مدرب الإسماعيلي، إن الجهاز الفني طوال الفترة الماضية، في مرحلة عمل مستمرة، إضافة إلى خوض سلسلة من المباريات الودية القوية، جرى من خلالها الوقوف على كل عناصر القوة والضعف داخل الفريق.

وشدد «حسام» على أن الحالة المعنوية لجميع اللاعبين مرتفعة، رغبة في أن تكون هناك بداية قوية، وتحقيق الانتصار على حساب فريق زد ببداية المشوار.