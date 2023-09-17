تعرف علي قائمة الإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد

أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي إجراءات قيد وتسجيل القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم 2023- 2024، حيث نجح المهندس نصر أبوالحسن، رئيس مجلس الإدارة، في تسوية وجدولة مديونية اتحاد الكرة لدى النادي الإسماعيلي، وذلك خلال الجلسة التي جمعته مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي:

محمد فوزي، محمد نصر، محمد دسوقي، عماد حمدي، محمد عمار، محمد مخلوف، محمود شبراوي، محمد بيومي، مروان حمدي، عبدالرحمن مجدي، محمد عبدالسميع، أحمد محسن، أحمد عادل، صالح جمعه، نادر فرج، كمال السيد، باسم مرسي، محمد حسن، حازم مرسي، عبدالله سعيد، حمدي النقاز، عصام صبحي، محمد وجدي، كريم عرفات، أبوبكر حمزة الجمل، عبدالله محمد، مصطفي فارس، محمد بحيري، محمد هاشم، ياو أنور، عبدالله جمال، عمر الساعي، اياد العسقلاني، حسن صابر، عبدالله حسني، عمر سعيد، محمد إيهاب، محمود ياسين، وأسامه محمد.

وأسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز «دوري النيل»، في نسخته الجديدة عن مواجهة بين الإسماعيلي ونادى زد في الأسبوع الأول للمسابقة، والمقرر لها الإثنين 18 سبتمبر الجاري.