في حملة الدفاع عن لقب الدوري.. تعرف على قائمة الأهلي للموسم الجديد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز الذي توج به الموسم الماضي للمرة الـ43 في تاريخه وسط تدعيمات بصفقات من العيار الثقيل للاحتفاظ بالدرع في قلعة الجزيرة.

ويبدأ المارد الأحمر مشواره في الدوري بعد غدا الثلاثاء بمواجهة المصري البورسعيدي على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية في الجولة الأولى من المسابقة.

ومع انتهاء فترة القيد الثانية في قوائم الأندية سجل الأهلي الصفقات الجديدة إمام عاشور ورضا سليم وأنتوني موديست والثنائي العائد من الإعارة كريم نيدفيد وصلاح محسن.

وضمت قائمة الأهلي للموسم الجديد كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبدالفتاح - كريم فؤاد - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - كريم نيدفيد - محمد مجدي "أفشة" - مروان عطية - أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبدالقادر - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - أنتوني موديست - صلاح محسن - محمود عبدالمنعم "كهربا".

تحت السن: مصطفى مخلوف - كريم الدبيس - محمد الضاوي "كريستو" - معتز محمد - محمد زعلوك - أحمد "كباكا" - عبدالرحمن رشدان.