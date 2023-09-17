"لا صفقات جديدة".. تعرف على قائمة الزمالك بالموسم الجديد

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الأولي لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي .

ولم ينجح الزمالك في ضم لاعبين جدد استعدادا للموسم الجديد وذلك بسبب إيقاف القيد، حيث اكتفى الفريق بعودة بعض اللاعبين المعارين أمثال محمود علاء ويوسف أوباما .

وتضم قائمة الزمالك في الموسم الجديد كل من :

محمد صبحى، محمد عواد، عبدالرحمن نفاد، معاذ علاء، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغنى، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، مصطفى الزنارى، محمد عبدالشافى، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، حاتم سكر، أحمد زكى، نبيل دونجا، عمرو السيسى، أشرف روقا، عمر جابر، حسام بيسو، عبدالله محمود، أحمد عبدالرحيم إيشو، سيد نيمار، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا، إبراهيما نداى، مصطفى شلبى، على ياسر، محمد صلاح زكى، سامسون أكينولا، ناصر منسى، سيف الدين الجزيرى.

وخسر فريق الزمالك أمس السبت بنتيجة 2-0 أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي في مباراة الذهاب بالجولة الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية .