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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"عبد اللطيف النعيم" شاعر سوداني يجسد معاناة وطنه في أشعاره

الشاعر السوداني عبد
الشاعر السوداني عبد اللطيف النعيم
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شاعر كبير بالرغم من أنه في العشرين من عمره، فجسد معاناة وطنه والحرب  من خلال أشعارة،فأصبحت كلمات قصائدة تبعث الحزن والأسي علي وطنه السودان، وهو “عبد اللطيف النعيم”  كاتب وشاعر من دولة السودان.

 وأوضح  "النعيم" لـ "البوابة نيوز "  انه بدأ  مشواره في الشعر منذ عمر ١٤عاما"، 
وتابع أن مواهبه لم تقتصر علي الشعر فقط.  وأضاف" النعيم " انه يشارك أيضا  في إلقاء الخطب الدينية، والندوات التوعية للشباب. 

 وتابع  ان من أبرز القصائد التي كتبها التي كانت لها أثر في مشواره  الشعري:هي  قصائد بعنوان  "أنا لست الظالم"، و"ياليت النبي معنا".. وأشار الي ان قصيدته  بعنوان "مصر أرض الكنانة"   تتناول فيها الوحدة والمحبة  والآخاء بين الشعبين المصري والسوداني    وتابع أن الشعبين سيظل الشعار الوحيد بينهم سيظل مصر والسودان واحد في كل شئ. 
و أوضح "النعيم "ان قصيدته بعنوان "أرض النيلين” توصف أحوال الحرب في وطنه دولة السودان فنقل خلالها  واقع الإحساس بالوطن ومعاناة السودانيين.. وأضاف" النعيم “انها تعد أفضل قصائده التي كتبتها في مشواره  لأنها تنقل وصفه  للحرب في  دولة السودان ومشاعر أهلها   الحزينة.

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الشعبين المصرى والسودانى دولة السودان الشاعر السوداني ادريس جماع
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