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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قضايا الدولة ووزارة الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون بشأن التحول الرقمي.. صور

اللقاء
اللقاء
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وقع المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام بروتوكول تعاون اليوم الأحد، مع وزارة الاتصالات بشأن التحول الرقمي وميكنة إجراءات التقاضي تنفيذا لاستراتيجية الهيئة بشأن التحول الرقمي مع الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات بحضور المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي، وذلك بمقر وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.


يأتي ذلك البروتوكول تنفيذا لدعائم التطوير التكنولوجي بكافة الجهات و الهيئات القضائية في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز إجراءات التقاضي تحقيقاً للعدالة الناجزة.

جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة.
 

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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