محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات "اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ"

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات “اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ” بشاطئ المندرة المجاني، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وبالتعاون مع وزارة البيئة، وبمشاركة ١٢٠ متطوعا وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

تأتي هذه الأنشطة في إطار جهود الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وخلال الفعاليات، أكد المحافظ أنه من المقرر تنفيذ فعاليات اليوم العالمي ب ٦ شواطئ هي (المندرة، السرايا، الانفوشي، رأس التين، المكس، الدخيلة)، لافتاً إلى أهمية توعية رواد الشواطئ بأهمية الحفاظ علي نظافة الشواطئ ومنع وصول المخلفات إلى لمياه البحر.

وأشار المحافظ إلى أن المخلفات البلاستيكية والمعروف عنها إنها لا تتحلل إلا بعد عشرات السنوات تؤدى إلى الإصابة بأمراض السرطان، وكذلك القضاء على الثروة السمكية والحياه البحرية، لذلك يجب توعية الرواد بخطورة إلقاء مخلفاتهم داخل مياه البحر.

وأضاف الشريف، أن هذه الفعاليات تتم بالتزامن مع أنشطة مماثلة في نفس التوقيت في ١٨٥ دولة حول العالم بمشاركة ٢٥ ألف متطوع، وتتنافس هذه الحملة لتسجيلها في موسوعة غينيس لتنظيف الشواطئ من القمامة البحرية والمخلفات للعام الثالث على التوالي كأطول حملات تنظيف تتم على ساحل البحر المتوسط بأكبر عدد من المتطوعين.

ومن الجدير بالذكر؛ أن مبادرة شاطئ بلا مخلفات هي مبادرة عالمية تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة، تحتفل بها دول العالم من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة لتنظيف المناطق الساحلية والبحرية، بهدف زيادة الوعي البيئي بأهمية المناطق الساحلية مع تسليط الضوء على تهديد المخلفات وخاصة البلاستيكية على النظم البيئية البحرية.

حضر الفعاليات الدكتور سامح رياض رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق وكيل وزارة السياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان.