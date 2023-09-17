السجن المشدد لمتهمين بسرقة فتاة في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة المتهمين كريم.ب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، و ماهر س.، بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في سرقة فتاة وحبس الأخير عاما بتهمة احراز جوهر الهيروين، ومصادرة المضبوطات والزمتهما المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وكشف امر الإحالة، ان المتهمين، كريم ع، و ماهر س.، لأنهما في يوم ۲۰۲۳/۱/۲٤، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، محافظة القاهرة، شرعا في سرقة المنقولات المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة والمملوكة للمجنى عليها / بسمة عطية، بالطريق العام ليلاً باستخدام سلاح ناري المبين بالتحقيقات.

وأسند أمر الإحالة، ان المتهمين، أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش، بدون ترخيص، كما أحرز ذخائر (ثلاثة طلقات) دون أن يكون مرخصاً له بحيازة أو إحراز السلاح الناري محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.



وكشف أمر الإحالة ان المتهم الثاني، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وشهدت، المجني عليها، أنه حال توقفها ليلاً بالطريق العام فوجئت بمباغتة المتهمين كريم.ب.، وماهر س.، لها وسرقة هاتفها الجوال مستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية سائرين بها عكس إتجاه السير الصحيح ما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من سرقة هاتفها النقال ولاذا بالفرار فاستغاثت وتجمع المارة لتلبية نداء الواجب، وحال محاولاتهما الفرار بالمسروقات أبصرهما محمود سعيد محمود شعبان - سائق سيارة أجرة، فإستوقفهما بالسيارة قيادته غير عابئ بما لحق بها من تلفيات عديدة من جراء ذلك وعاصر كل تلك الأحداث وأبصرها رؤى العين هاني محمود سليمان حسن حارس أحد العقارات بمسرح الجريمة، وتمكن المارة آنذاك من ضبطهما محرزين وحائزين الهاتف الجوال المملوك للمجنى عليها وأعادوه إليها.

واكد مجري التحريات، انه تبلغ من مصادره السرية، بحدوث الواقعة والتي أكدت صحتها فإنتقل لمحلها وألقى المارة ممسكين بالمتهمين والهاتف المسروق فقام بضبطهما وقبيل اقتيادهما لديوان القسم لإتخاذ الإجراءات القانونية قام بتفتيشهما فعثر مع الأول على سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش، وعدد ٣ ذخائر خرطوش لذات العيار أحرزهم بدون ترخيص.